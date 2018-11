La unitat de radioteràpia estarà comunicada amb l'hospital

El guanyador del concurs d'idees per a la construcció del centre ha estat l'arquitecte Gerard Veciana

Actualitzada 29/11/2018 a les 14:04

Redacció Andorra la Vella

El projecte de l'arquitecte Gerard Veciana ha estat el guanyador del concurs d'idees per a la construcció de la unitat de radioteràpia, la qual estarà comunicada amb l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell a través de la zona d'ascensors al subterrani -6, segons ha explicat Veciana durant la presentació del projecte guanyador del concurs d'idees presentat avui. Aquesta connexió, així com l'aprofitament de la roca per a la construcció dels murs de contenció han estat alguns dels motius per escollir-lo projecte guanyador, segons el ministre de Salut Carles Àlvarez. La nova unitat comptarà amb un pressupost inicial per a la seva construcció d'1.000.000 euros, segons ha anunciat el ministre Jordi Torres. El titular d'Ordenament Territorial no ha concretat, però, el model de gestió de la nova unitat. Per la seva banda, el president d'Assandca, Josep Saravia, s'ha mostrat content per la posada en marxa d'aquesta clínica, que "facilitarà la tasca als pacients amb càncer, els quals han de desplaçar-se a Barcelona o a Tolosa per rebre la seva medicació". La nova unitat es construirà a l'aparcament que hi ha a l'avinguda Fiter i Rossell, al costat de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.