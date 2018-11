La comissió de la mútua es tensa per les filtracions de la darrera reunió

La setmana que ve es durà a terme una trobada especial per tractar el conflicte

Actualitzada 29/11/2018 a les 12:34

Carles Faneca Andorra la Vella

La comissió de la mútua durà a terme una reunió la setmana que ve per tractar les filtracions que es van detectar dilluns passat en relació amb les informacions sorgides sobre els temes exposats a la reunió, segons fonts de la comissió. La situació a l’entorn de la mútua no deixa de tensar-se des que SEP i Sipaag van trencar amb la plataforma sindical després d’algunes discrepàncies amb els altres sindicats. Un cop tractat el tema, la comissió durà a terme les mesures que cregui escaients per arreglar la situació.

Un dels temes tractats a la reunió de dilluns va ser la decisió de la comissió de convocar una reunió amb els representants del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA) per tal d’informar-los, verbalment, de les dades que van demanar formalment el 16 de novembre passat. No obstant això, el president del sindicat, Salvador Prieto, va respondre que “ateses les circumstàncies” no volen ser informats verbalment, sinó per escrit, tal com es van dirigir en un primer moment a la comissió. “Si no hi ha aquesta possibilitat, el CFPA no assistirà a cap reunió de la mútua”, va explicar Prieto. “Ens ha sorprès bastant la resposta. Creiem que no és adequada i més quan el SEP va publicar la informació al seu perfil de Facebook”, va afirmar el president del sindicat policíac, fent referència a la filtració d’un document en què apareixia el nombre de persones per cos d’adscripció que van cobrar de més durant el seu període de baixa, així com la xifra pendent de recuperar a data de 31 de desembre del 2017, part de la informació demanada pel CFPA. Prieto també va confirmar que Lara Vilamala, representant del sindicat policíac, va presentar la dimissió a la junta de la comissió consultiva, quelcom que, segons Prieto, no té a veure amb els problemes de la mútua.



“La situació està fatal”

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va admetre que la situació entre els sindicats “està fatal” i que ara per ara “les diferències són abismals”. “Voldria fer una crida a la unió sindical, a seure en una taula per poder arribar a consensos. Si no estem d’acord no passa res, però ho hem de fer amb respecte i dignitat”, va manifestar Ubach, que considera que la comissió hauria de contestar al CFPA per escrit. “La junta de la mútua no ha d’amagar coses perquè no té res a amagar”, va sentenciar Ubach.