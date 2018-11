Govern nomena tretze agents de policia en període de formació

El Consell de Ministres també ha aprovat la designació de set agents penitenciaris en període de prova durant dotze mesos

Actualitzada 28/11/2018 a les 18:56

Redacció Andorra la Vella

L'executiu ha aprovat, aquest dimecres durant el Consell de Ministres, el nomenament de tretze agents de policia en període de formació i set agents penitenciaris en període de prova. Els tretze agents de policia cobriran les places convocades en l’edicte del passat 11 d’abril, al qual es van presentar un total de 35 candidats (28 homes i 7 dones). El seu nomenament es farà efectiu a partir del 7 de gener del 2019. La formació tindrà una durada de sis mesos i es farà íntegrament a Andorra. Un cop superat aquest procés, els agents passaran a ser nomenats agents de policia en període de prova.

Pel que fa als set agents penitenciaris, tots ells homes, van ser nomenats com a funcionaris en període de formació en els edictes dels passats 10 de gener i 28 de febrer. Els agents s’han format des del 12 de març fins al 26 d’octubre del 2018 i s'ha aprovat el seu nomenament com a agents en període de prova durant dotze mesos.



Pujada de preu de les tarifes del túnel d'Envalira

El Govern també ha aprovat la proposta de tarifes del túnel d’Envalira per l’any 2019 presentada per la societat concessionària d’aquesta infraestructura, Túnel d’Envalira S.A. El preu que hauran de pagar els vehicles de dues o tres rodes és de 4,10 euros. Aquestes tarifes seran d’aplicació en el període comprès entre el dia 1 de gener del

2019 i el dia 31 de desembre del 2019.

Els preus de les 5 classes diferents de peatges s’actualitzen en 1,6% conforme a l'IPC al mes d’octubre de l’any en vigència d’Andorra, Espanya i França (1,20%, 2,30% i 2,20% respectivament). La tarifa per als vehicles lleugers s'estableix en 6,80 €, per als intermedis en 11,90 i de 13,60 fins a 17 euros, per añs vehicles pesants.