Va pressionar el Govern per desimputar els màxims accionistes de BPA

El director del grup hoteler dels Cierco i ex-cònsol honorari de Suïssa, Eric Auderset, va ser condemnat ahir a un any de presó condicional per intentar exercir pressió sobre el ministre d’Economia i Competivititat, Gilbert Saboya, que en el moment dels fets era titular d’Exteriors. El Tribunal de Corts va imposar a Auderset la pena per un delicte major de corrupció de tipus agreujat, però el va absoldre del delicte major de tràfic d’influències. El termini de la suspensió de condemna és de quatre anys i contra la sentència d’ahir s’hi pot interposar un recurs.

En el judici que va tenir