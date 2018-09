Els antics propietaris de BPA consideren que en el traspàs d’actius cap a Vall Banc es va fer un frau que va perjudicar clients i accionistes

Els germans Higini i Ramon Cierco, expropietaris de BPA, i l’antic conseller delegat, Joan Pau Miquel, han presentat una querella per una presumpta operació fraudulenta en el traspàs d’actius entre Banca Privada d’Andorra i Vall Banc, a l’abril del 2016. Els Cierco i Miquel valoren en uns 81 milions d’euros el perjudici que hauria suposat aquesta operació per a accionistes i clients de BPA. Els antics propietaris del banc s’han querellat contra integrants de l’agència estatal andorrana de resolució d’entitats Bancàries (AREB), als administradors de BPA designats per l’Estat quan es va intervenir l’entitat, al consell d’administració de Vall Banc