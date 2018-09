Els Cachafeiro recorreran per l'arxiu de la querella als Mallol

La Batllia pot reprendre la causa pel desnonament del Punt de Trobada

La família Cachafeiro presentarà recurs contra l’aute de la Batllia on s’arxiva la querella que havien presentat contra la família Mallol (propietaris del terreny on està situat el Punt de Trobada) i Patrick Pérez (apoderat del Grup Pyrénées). La querella s’havia instat perquè els Cachafeiro consideren que el contracte pel qual Pyrénées passarà a ser el pròxim arrendatari de l’edifici del Punt de Trobada era fals. La seva argumentació es basava en el fet que el preu acordat per al nou lloguer (2,5 milions d’euros anuals) fa inviable el negoci. Cal recordar que els Cachafeiro estaven pagant 254.000 euros de