Querella dels Cierco per una operació irregular

Els expropietaris de BPA apunten a la Areb, al consell de Vall Banc i als representants de JC Flowers

Actualitzada 27/09/2018 a les 19:34

Redacció / Agències Andorra la Vella

Els germans Higini i Ramon Cierco i l'exdirector de BPA, Joan Pau Miquel, han presentat una querella a la batllia per una presumpta operació irregular d'uns 80 milions d'euros que hauria causat perjudici als actuals clients de l'antiga BPA. En l'escrit presentat, els Cierco acusen personalment a membres de l'Areb, a administradors de BPA, al consell de Vall Banc i a representants del fons JC Flowers. Segons l'escrit, aquests haurien realitzat presumptes maniobres financeres, una vegada nacionalitzat el banc, que haurien pogut suposar uns "beneficis "il·lícits" de més de 80 milions en detriment dels actuals clients i de la futura liquidació de BPA. Els antics accionistes qüestionen que, en el moment de la creació de Vall Banc, BPA transferís sota la supervisió de l'Areb una sèrie de béns al nou banc valorats en 70 milions d'euros, necessaris per a arrancar l'activitat, que en realitat valien més de 96,5 milions, segons sostenen.

En l'escrit constaten que Vall Blanc, en coordinació de l'Areb, va emetre després unes obligacions convertibles en accions pel mateix valor, una vegada publicats els comptes, "aquests traspassos no han tingut l'equilibri que es pressuposava i s'haurien portat a terme operacions per descapitalitzar més, si cap," l'antiga BPA. "Amb aquesta operació, BPA en el dia que va rebre un paper investit d'obligacions convertibles valorat en 70 milions ja estava deixant de percebre més de 26,5 milions", afirmen en l'escrit.

La querella també considera que l'Areb va actuar "amb arbitrarietat sense prendre cap mesura per evitar la il·licitud dels seus actes", com hauria estat un peritatge, el que suposaria des del seu punt de vista una presumpta prevaricació amb l'agreujant d'haver estat comesa per autoritat o funcionari, a més d'una administració deslleial de béns públics.