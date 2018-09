Proposta per trobar un acord que eviti el trencament de Grandvalira

El ministre Francesc Camp assegura que les parts estan en negociacions per arribar a una entesa però no ha desvetllat si la iniciativa ha sorgit de Govern

El comité organitzador de les Finals de la Copa del Món del proper any a Grandvalira ha iniciat el compte enrere per l'esdeveniment del proper mes de març amb un acte al Cinema Illa Carlemany on s'han presentat la campanya de comunicació per les Finals.

En l'acte, el ministre de Turisme Francesc Camp ha parlat del trencament de Grandvalira, i ha assegurat que "es porten 15 anys de camí conjunt i tirar això per la finestra seria una llastima la veritat, i també tindria un impacte negatiu, no només per l'estació, sinó també pel país". A més, ha destacat que seguirà havent-hi converses: "hem de deixar fer les reunions entre totes les parts implicades. L'important és que s'estan veient i això ja mostra com a mínim voluntat de parlar".

Qüestionat sobre si Govern ha fet una proposta a les parts, Camp no s'ha mullat, i ha declarat que "no desvetllaré el contingut perquè a les alçades que estem no té cap sentit desvetllar res perquè s'està en negociacions. Més enllà de si la proposta és de Govern o dels accionistes, es tracta de trobar un punt d'acord entre totes les parts".

Durant l'acte, també s'ha presentat l'eslògan per les Finals de la Copa del Món, 'Aquest hivern, tots serem campions', i el director de màrqueting de Grandvalira, Alfonso Torreño, ha explicat que algun dels objectius de la campanya seran "seguir reforçant el posicionament d'Andorra com a referent mundial del món de l'esquí", i que la intenció és intentar que l'esdeveniment impliqui i emocioni a tot el país.

Per últim, s'ha donat a conèixer dos dels ambaixadors de les finals, l'ex-esquiador gal, Luc Alphand, i l'ex-esquiadora espanyola, Carolina Ruiz, i s'ha iniciat el compte enrere oficial de 166 dies per l'esdeveniment amb la presència de diverses autoritats del país.