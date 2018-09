Calvó i el president del Pol Derbi signen un acord per fomentar l'ús d'energies renovables

Actualitzada 25/09/2018 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president del Pol de Competitivitat pel Desenvolupament de les energies renovables en l’edificació i la indústria (Derbi) de França, André Joffre, van signar ahir un conveni de col·laboració pel desplegament de les energies renovables i fomentar sinergies entre petites i mitjanes empreses andorranes i franceses. Joffre va destacar que Andorra és un laboratori idoni per a la creació d’energies renovables, ja que compta amb els recursos naturals perfectes, va dir, i també va lloar l’agilitat legislativa i la implicació en el desenvolupament de les noves tecnologies per part de l’executiu. Per altra banda, la ministra li va explicar que la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic ja preveu doblar la producció nacional el 2.030 i que un mínim del 75% de producció, sigui d’origen renovable.