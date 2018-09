Un total de set policies fan un curs per millorar les tècniques d'escorta en moto

Actualitzada 24/09/2018 a les 06:48

El curs per a policies Escorta de seguretat motociclista i gestos reglamentaris en una escorta va arribar al final divendres passat. Segons van informar des del cos, hi van participar set agents del grup motoritzat de trànsit del cos de policia, amb l’objectiu d’obtenir els coneixements teòrics i pràctics de les diferents estratègies de seguretat a aplicar en autoritats i personalitats en casos de grans esdeveniments. De fet, els agents van posar en pràctica el seu reconeixement d’itineraris i van treballar el perfeccionament de la conducció. Així mateix, des del cos van apuntar que el curs, que es va desenvolupar de dilluns a divendres, “s’emmarca en la formació continuada que el cos de policia porta a terme amb col·laboració de l’Estat francès”. En aquest sentit, tota la formació va estar impartida per un major i un cap de brigada de la policia nacional francesa del Centre nacional de formació motociclista de la policia nacional.