La normativa fixa que les dones majors de 50 anys necessitaran l’autorització prèvia del ministre de Salut per sotmetre’s al tractament

El projecte de llei de reproducció humana assistida preveu un règim de sancions per als centres i els professionals responsables de les possibles negligències que arriben fins al milió d’euros, segons el tipus d’infracció. Les lleus, de fins a dos mil euros, inclouen l’ompliment defectuós de la història clínica dels usuaris o del formulari referent a les condicions econòmiques del tractament. Pel que fa a les sancions greus, de 2.001 a deu mil euros, la llei recull infraccions com, per exemple, la retribució econòmica per la donació de gàmetes i embrions o la generació de més de tres fills per