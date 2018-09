Condemnat l'hospital a pagar 930.000 euros a un nen per un accident d'esquí

La sentència considera culpables d'un delicte de lesions per imprudència els dos traumatòlegs que no van diagnosticar correctament l'infant al qual se li va haver d'amputar la cama a Madrid

Dos traumatòlegs i l'asseguradora de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han estat condemnats pel jutjat número 3 de l'Audiència Nacional a pagar una indemnització de 930.000 euros a un nen al qual se li va haver d'amputar una cama després d'un accident d'esquí, segons publica el diari El Confidencial. La sentència, que és ferma perquè hi ha hagut conformitat de l'acusació i les defenses dels inculpats, considera que els dos facultatius són culpables d'un delicte de lesions per imprudència "en no ser detectades ni tractades adecuadament les lesions del petit en les decisives primeres vuit hores des de l'accident" i determina que el retard en rebre l'atenció correcta és el motiu directe que va provocar que l'infant hagi perdut la cama.

Els fets, segons informa el mitjà espanyol, van succeir l'1 de gener del 2012 quan el nen esquiava com en ocassions anteriors al Principat i en caure va patir un fort cop al genoll dret. Els pares van portar l'infant al centre mèdic de pistes on se li va diagnosticar "síndrome compartimental en la zona poplítea", que és una lesió habitual en esportistes que requereix una intervenció ràpida. El nen va ser traslladat a l'hospital i el traumatòleg que el va atendre va considerar que la lesió no era greu i només per la insistència dels pares pel mal que tenia el petit va accedir a fer l'operació, però va acabar descartant-la en consultar amb un altre traumatòleg i el va mantenir ingressat amb analgèsics i gel per reduir la inflamació. En cap cas se li va fer un TAC que hagués confirmat la gravetat de les lesions, considera la sentència.

El nen va ser traslladat en ambulància a Madrid després de 47 hores i llavors els metges van detectar que no tenia pols ni a tíbia ni al peu drets i va ser de nou traslladat a un altre centre on va rebre atenció especialitzada però no es va poder recuperar la cama, que se li va amputar quinze dies després de l'accident, assenyala el rotatiu. El jove va patir "l'amputació irreversible de dos òrgans principals, genoll i cama dreta, va estar 341 a l'hospital" i té seqüeles físiques i psicològiques per la pèrdua de la cama, explica El Confidencial del recull de la sentència.