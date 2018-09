La policia deté un motorista per donar positiu de 2,21 g/l

L’home, resident de 32 anys, va patir un accident tot sol a la carretera de l’Obac d’Escaldes-Engordany

La policia va detenir durant la matinada d’ahir un motorista per donar positiu en la prova d’alcoholèmia després d’haver patit un accident. L’home, un resident de 32 anys, conduïa la seva motocicleta Suzuki GSX 750 matriculada al Principat pels volts de les 01.38 hores quan va patir un accident a la carretera de l’Obac d’Escaldes-Engordany. Segons van informar des del cos en un comunicat, no s’hi va veure implicat cap altre vehicle, i després del control policial d’alcohol el motorista va ser traslladat a l’hospital Nostra Se-nyora de Meritxell, on va rebre l’atenció sanitària dels professionals del centre.



Diverses contusions

Segons fonts