Inauguració d'un banc de productes de suport per a persones dependents

Els usuaris amb menys recursos econòmics podran utilitzar el material de manera temporal

Inauguració del banc de productes de suport per persones dependents El ministre d'Afers Socials i la coordinadora del Servei d'Atenció a Domicili, durant la inauguració Fernando Galindo

Actualitzada 21/09/2018 a les 14:06

El ministeri d'Afers Socials ha posat en marxa el banc de productes de suport, un servei per facilitar l'accés a aquest tipus d'eines a les persones dependents en el seu domicili particular. "A la pràctica ja veníem donant aquest servei", ha explicat el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, del qual es beneficiaran principalment els usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària.

El servei està dirigit a aquelles persones que temporalment puguin necessitar un producte de suport. "Valorem molt els suports tècnics que precisa cada persona, segons el grau de dependència", ha afirmat la coordinadora del Servei d'Atenció a Domicili, Teresa Llimós, ja que l'objectiu és oferir els recursos necessaris en un servei que "facilita l'autonomia per la persona i la seguretat pels familiars o les cuidadores principals". Els estris més demandats són les cadires giratòries per la banyera i els caminadors, però el banc també deixa en préstec matalassos i coixins antiescares, cadires de rodes o grues.

Per poder llogar un dels productes del banc, els interessats hauran de deixar un dipòsit en garantia "d'una determinada quantitat mentre la persona faci ús d'aquest producte de suport", ha afirmat el ministre Espot, "amb el benentès que aquelles persones que no tinguin recursos econòmics [suficients] quedaran eximides". Els diners deixats en dipòsit es retornaran un cop els usuaris retornin el material. "En cap moment volem fer la competència a les ortopèdies del país", ha deixat palès Espot,ja que els serveis estan enfocats principalment a col·lectius que no puguin accedir a productes de primera mà.

També va adreçat a les persones i familiars que disposin de material en bon estat i que no l'utilitzin. "Nosaltres li donen molta sortida", ha explicat Llimós, ja que el banc el pot oferir en servei de préstec per a les persones que ho puguin necessitar. El Banc de Productes de Suport es troba a l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, a Santa Coloma, i seran els alumnes del centre els encarregats del manteniment. Abans, però, aquells que necessitin fer ús del servei hauran d'adreçar-se al Servei d'Atenció Domiciliària, a la segona planta de l'edifici Clara Rabassa.

El banc de productes de suport se suma al pis mostra inaugurat fa uns mesos, englobant-se en els serveis d'assessorament i subministrament de productes de suport que ofereix el ministeri d'Afers Socials.