Els col·lectius ecologistes demanen alternatives a la sal per a les carreteres

Creuen que l’acumulació pot resultar perjudicial per als rius i aposten per opcions més naturals

Les entitats ecologistes consideren que l’acumulació de la sal que s’aboca a la carretera a l’hivern és perjudicial per al medi ambient i reclamen a l’administració que aposti per alternatives naturals i que no siguin lesives. Arran de la resposta del Govern a la pregunta del conseller d’SDP Víctor Naudi afirmant que la sal no provoca afectacions “greus” als rius, el president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma), Carles Iriarte, va apuntar que “ens hem de creure el que diuen els tècnics perquè nosaltres no tenim mitjans per fer anàlisis”, però va defensar que “hi ha