El ministre d’Interior i Afers Socials encara no s’ha posicionat sobre si acceptarà prendre les regnes del partit ‘taronja’

L’anunci de la data aproximada per a les eleccions generals ha marcat el tret de sortida per a l’elecció del cap de llista demòcrata en les properes eleccions generals. El procés estava aturat en espera que Martí comuniqués oficialment el tempo del calendari polític. Tots els focus apunten ara cap al ministre d’Afers Socials i Interior, Xavier Espot, que és el gran favorit per liderar la formació taronja. L’escaldenc disposa d’un suport majoritari, que frega la unanimitat dins del partit, i ser o no el cap de llista dependrà finalment només de la seva voluntat, segons les múltiples fonts del