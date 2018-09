Pintat critica Martí per ser “incapaç” de desvelar la data de les eleccions

L’oposició lamenta que el cap de Govern es limités a fer un “balanç” de les dues legislatures

L’oposició va criticar ahir la intervenció de Toni Martí durant el debat d’orientació política. El president del grup parlamentari mixt, Josep Pintat, va considerar que el líder de l’executiu es va dedicar a fer un “balanç”i no “d’orientació política”. “La paraula del debat està mal apropiada”, va dir Pintat, que va augurar que hi haurà “poc debat” i va lamentar que Martí no va ser “capaç” d’anunciar el que seria “una cosa tan senzilla que és quan seran els pròxims comicis”. “Si no s’és capaç de fer això, com es vol orientar el país?”, va etzibar Pintat, que va considerar

