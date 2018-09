El cap de Govern insta el PS a plantejar la república com a model d'Estat

Toni Martí fa una defensa aferrissada del Coprincipat i diu que és incompatible mantenir el sistema actual si es despenalitza l’avortament

El cap de Govern, Toni Martí, va instar ahir el Partit Socialdemòcrata (PS) a plantejar la República com a model d’Estat. Tot i que sense anomenar explícitament la formació, el líder de l’executiu va emplaçar els socialdemòcrates a proposar un canvi constitucional “que converteixi Andorra en una república” i “concórrer a les eleccions amb aquest programa”. Martí va fer aquesta proposta durant el seu últim debat d’orientació política, després que el partit liderat per Pere López plantegi des de fa mesos reformar la Carta Magna per despenalitzar l’avortament en els tres supòsits bàsics.

Martí va concloure que “no es pot despenalitzar

#1 Dand

(18/09/18 09:12)