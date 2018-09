El judici del 'cas BPA' es torna a suspendre

S'ha recusat els membres del Tribunal de Corts que fan la vista i la causa queda ajornada fins que es resolgui aquesta qüestió

Actualitzada 17/09/2018 a les 11:23

Redacció Andorra la Vella

El judici del cas BPA s'ha tornat a suspendre minuts després de reprendre la causa que va quedar ajornada fa vuit mesos. En aquest cas el motiu de la suspensió ha estat que s'ha recusat el tribunal que ha de jutjar-los pel qual el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ha informat que la vista queda suspesa sense data de reanudació fins que es resolgui la qüestió plantejada en el procediment amb 25 processats.



El Tribunal de Corts, instal·lat novament a la sala d’actes de l’edifici Prada Casadet, tornava a celebrar les vistes orals de la causa relacionada amb l’empresari xinès Gao Ping, les quals serviran per determinar si els 25 processats són o no culpables d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Tots ells s’enfronten a peticions d’un total de 151 anys de presó i multes de 902 milions d’euros. Els magistrats també hauran de dirimir si els possibles implicats van ajudar l’empresari valencià Rafael Pallardó, presumpte testaferro del venedor xinès establert a Espanya, a enviar al país asiàtic 67,4 milions d’euros a través de BPA.

A mitjans gener, els magistrats van ajornar sense data el judici després de finalitzar la cinquena de les jornades que es van dedicar a la presentació i el debat de les qüestions prèvies. Corts ja va rebutjar la petició dels advocats defensors i les diferents instàncies, la sala penal del Superior i el Tribunal Constitucional, on es van presentar els recursos, van coincidir a confirmar que el Govern i la resta de parts que es consideren perjudicades per aquest afer poden continuar sent part de la causa.

En espera de veure si hi ha noves qüestions prèvies per part de les defenses, avui s’hauria d’iniciar la vista principal i per tant, com que els primers a declarar han de ser aquells per als quals es demana una pena més elevada, qui s’hauria d’asseure al banc dels acusats hauria de ser l’antic director general de BPA, Joan Pau Miquel. La fiscalia demana per a ell vuit anys de presó, cent milions d’euros de multa i deu anys d’inhabilitació. Corts va ordenar l’embargament de tots els béns dels vint-i-cinc processats pel cas BPA per tenir garanties de pagament si fossin condemnats a les sancions que demana la fiscalia.

El judici de l’afer Gao Ping és només una part de totes les instruccions judicials sobre les presumptes pràctiques delictives al voltant de BPA. La Batllia acumula més causes que s’han anat obrint a mesura que avançava la investigació i s’obtenia documentació. La setmana passada, la batlle Canòlic Mingorance va notificar el processament als encausats pel cas PDVSA per un suposat espoli de dos mil milions de dòlars a la petroliera pública veneçolana.