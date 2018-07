Actualitzada 17/07/2018 a les 06:57

El departament de Mobilitat i la Prefectura dels Pirineus Orientals han informat que la carretera RN-20 estarà tancada entre les vuit i les nou del matí per la neteja de la via en la qual hi ha algunes roques que s’han d’apartar. Segons indiquen, la carretera estarà tallada en el tram entre l’Ospitalet i l’entrada sud del túnel del Pimorent, així com també l’entrada al poble per l’RN-320.