Toni Martí augura que els lligams entre els dos països “s’enfortiran encara més en el futur”

Malgrat ser fortes, Andorra i Espanya encara han de fer camí per potenciar les seves relacions bilaterals. Aquesta és la conclusió que es pot extreure dels discursos d’ahir en l’acte d’inauguració de l’exposició 25 anys de segells del Correu Espanyol a Andorra, que va tenir lloc al Consell General i que alhora va servir per commemorar el quart de segle de l’inici de les relacions diplomàtiques entre tots dos països. Des del Govern es considera que encara hi ha marge per a la consolidació, que passa per la celebració de la Cimera Iberoamericana de l 2020 i per la posada