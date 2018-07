La llei del preu mínim del tabac es presentarà a l'agost

Toni Martí assegura que mantindrà una altra reunió amb els fabricants per enllestir el text

El cap de Govern, Toni Martí, va assegurar ahir que espera tenir acabada la proposta per estipular un preu mínim de venda del tabac aquest estiu. Durant l’acte de commemoració dels 25 anys de relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra, el líder de l’executiu va recordar que ja s’ha reunit una vegada amb els productors per parlar del tema i que té previst tornar-ho a fer pròximament. “M’agradaria tenir el projecte de llei d’acord amb els fabricants i que el poguessin tenir a l’abast aquest estiu”, va afirmar Martí, que espera tenir el text a l’agost per tal de presentar-lo