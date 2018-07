Absolt l'únic acusat de l'assassinat comès a Soldeu l'any 2004

El Tribunal Superior desestima el recurs presentat per la fiscalia, que demanava 30 anys de presó

El Tribunal Superior (TS) va desestimar ahir el recurs presentat per la fiscalia, que demanava 30 anys de presó per a l’únic acusat de l’assassinat d’un empresari rus, Alexander Safonov, en un hotel de Soldeu. Els fets van tenir lloc el 17 de desembre del 2004 quan l’empresari, de 48 anys, va rebre dues ganivetades mortals a la porta de l’habitació que ocupava. Hores més tard d’aquell mateix dia, la policia va procedir a la detenció de l’acusat, allotjat en una habitació del mateix hotel, un israelià d’origen ucraïnès. El processat va estar durant un any tancat al centre penitenciari