Un tram del rec del Solà es va veure afectat ahir per una esllavissada de roques. Fonts dels bombers van explicar en declaracions al Diari que els fets es van produir a quarts de dotze del matí, quan un despreniment rocós a la muntanya va provocar una esllavissada que no va causar ferits. Diversos veïns van sentir el despreniment de les roques i alarmats en veure la pols que va aixecar van alertar els bombers. Segons el cap de guàrdia, un grup d’antiincendis es va desplaçar al lloc dels fets per revisar les xarxes de protecció i assegurar la zona,