Retencions per sortir del Principat per la frontera del riu Runer

Actualitzada 16/07/2018 a les 07:03

El departament de Mobilitat va informar ahir que es van produir diverses retencions al llarg del dia per sortir del país per la frontera hispanoandorrana. La situació més complicada es va viure entre les cinc i les set de la tarda, quan es van produir cues de fins a dos quilòmetres. Des de Mobilitat es va informar a través de les xarxes socials d’aquest fet i al cap d’una estona es van dissipar. D’altra banda, es van produir situacions de trànsit dens al llarg del dia a l’estació de Pal Arinsal a causa de la celebració de la Copa del Món de BTT, amb la disputa de les finals. Des de Mobilitat van demanar als ciutadans que utilitzessin el telecabina en comptes del cotxe per evitar generar cues, però tot i així hi va haver retencions als accessos en ambdós sentits.