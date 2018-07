Espanya i Andorra celebren la bona entesa i cooperació en 25 anys de relacions diplomàtiques

Els dos governs fan una declaració conjunta per l'aniversari del Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació

Toni Martí i Pedro Sánchez Toni Martí i Pedro Sánchez en la celebració dels 25 anys de relacions diplomàtiques

Actualitzada 16/07/2018 a les 11:44

Redacció Andorra la Vella

Els executius d'Andorra i Espanya celebren amb una declaració conjunta el 25è aniversari de la signatura i entrada en vigor del Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació pel qual els dos països fronterers amb el Principat van reconèixer Andorra com un estat i van establir-hi relacions diplomàtiques. Els dos governs destaquen "l'execel·lent relació, la cooperació" que s'ha assolit en àmbits com ara l'educació, la sanitat, el medi ambient, la seguretat o el transport i també en l'àmbit internacional "com demostra el suport d'Espanya al desenvolupament de les relacions entre Andorra i la Unió Europea", a més de la col·laboració entre els dos països en l'espai iberoamericà.

L'aniversari es va celebrar a Madrid el passat 4 de juny amb un acte institucional amb presència del president Pedro Sánchez i el cap de Govern Toni Martí i avui tindrà lloc la celebració a Andorra amb un acte organitzat per l'ambaixada espanyola al Consell General. Els dos països manifesten "la ferma voluntat de continuar treballant conjuntament per avançar en l'enfortiment de les nostres excel·lents relacions bilaterals i fomentar els valors compartits que uneixen els nostres pobles".