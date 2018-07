El segell de qualitat inclourà els productes alimentaris

La cervesa artesana o els plats preparats també podran tenir la certificació

El nou segell de qualitat controlada que el Consell General aprovarà a la darrera sessió abans de l’estiu inclourà els productes alimentaris que fins ara en quedaven exclosos perquè només es reconeixien els productes d’àmbit agrari. Així, la cervesa artesana, les confitures i melmelades o els plats preparats també podran disposar del segell. “Aquesta limitació que existeix avui no és justa i ho sabem, per això volem ampliar el segell a aquests productes”, explica el director d’Agricultura, Landry Riba, que hi afegeix que l’acord amb la Unió Europea d’alguna manera també els obliga a fer-ho. “En el marc de les