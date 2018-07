El relleu al Punt de Trobada està aturat per dues causes judicials

La demanda civil dels Mallol per recuperar l’ús del terreny ha quedat en pausa en espera de la resolució d’una querella dels Cachafeiro en contra seva i Pyrénées

El relleu de centre comercial a l’edifici que ocupa el Punt de Trobada està aturat per dues causes judicials encreuades entre la família Mallol (propietària del ter­reny) i la família Cachafeiro (propietària del centre comercial). L’afer encara s’ha enredat més després que els tribunals hagin acceptat la petició de la família Cachafeiro per deixar en suspens la causa civil, iniciada en contra seva perquè desocupin la propietat, fins que no es resolgui la causa penal. I aquesta causa penal és una querella que els propietaris del centre comercial van presentar contra la família Mallol i Pyrénées en considerar que el