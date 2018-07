Una dona demana revocar una ordre d'allunyament

La defensa argumenta que la distància els dificulta la vida familiar

La víctima d’un cas de maltractaments en l’àmbit domèstic i amenaces ha presentat un recurs contra l’aute que prohibeix al seu agressor, l’exparella, entrar-hi en contacte. El mes d’abril d’aquest any un home va ser condemnat per un delicte menor de maltractaments en l’àmbit domèstic perpetrats davant d’un menor i per un delicte menor d’amenaces. La sentència establia la prohibició que l’acusat entrés en contacte amb la víctima. Mesos més tard, la defensa de la víctima demana la revocació de l’ordre d’allunyament.

L’advocat Marc Ripoll, representant de la víctima, va argumentar durant el judici que la parella va tenir un problema