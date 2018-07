L’empresari es troba al país per parlar del futur de l’espectacle i no rebutja la possibilitat de fer un xou a l’hivern

El president executiu i director del Cirque du Soleil, Jonathan Tétrault, no descarta la continuïtat de l’espectacle més enllà del 2019. Tétrault es troba de visita al Principat per veure en primera persona Diva i durant la jornada d’ahir es va reunir amb el ministre de Turisme, Francesc Camp, per conèixer el país i parlar del futur de l’espectacle. El canadenc va ser nomenat president executiu del grup el gener del 2016 i és un dels encarregats de la seva expansió al continent europeu. “Estem molt orgullosos de l’aliança que hem creat, esperem ser capaços de renovar el contracte i