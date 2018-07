El 'cas BPA', un afer més enllà de la justícia

El vicepresident del TC, Dominique Rousseau, creu que també concerneix polítics i periodistes

El cas BPA no es juga només al ter­reny de la justícia. A la segona i última jornada organitzada per l’Alt Tribunal per debatre sobre el rol de l’òrgan com a garant democràtic dins dels estats, el vicepresident del Tribunal Constitucional (TC), Dominique Rousseau, va explicar ahir que “el problema de BPA és un problema que concerneix periodistes i polítics”. Preguntat sobre si l’afer és el principal problema de la justícia andorrana, Rousseau va esquivar pronunciar-se, però va fer una defensa fèrria del sistema. “El dia que el cas torni als tribunals, els tribunals només s’abastiran del dret per avaluar