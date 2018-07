Govern va esgrimir exclusivitat quan la CASS ha acudit a una altra empresa pels mateixos serveis

Liberals veu nous indicis d’irregularitat en les adjudicacions directes que el Govern va fer a l’empresa del germà de Toni Martí per un valor superior als 110.000 euros. El conseller liberal Ferran Costa va denunciar ahir “la contradicció total i absoluta” que suposa el fet que la CASS hagi adjudicat serveis de manteniment de maquinari i programari d’IBM a Andorsoft i no a Spai quan, segons l’executiu, l’empresa del germà del cap de Govern és el soci exclusiu d’IBM al Principat.

Costa va recordar que l’explicació esgrimida pel Govern quan va esclatar la polèmica per les adjudicacions a l’empresa d’Ot Martí