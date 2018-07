La Fundació Privada Armor construirà un edifici destinat a finalitats socials

L'equipament estarà ubicat al carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella i comptarà amb 22 habitatges i 9 despatxos

Redacció Andorra la Vella

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el president del Patronat de la Fundació Privada Armor, i Jordi Aristot Borras, han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració per a la cessió d’un edifici que es destinarà a persones amb risc d’exclusió social. L’edifici es construirà en un terreny propietat de la fundació, ubicat al carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella, i comptarà amb 22 habitatges i 9 despatxos. Els locals seran utilitzats per entitats públiques o privades que desenvolupin accions socials i sense ànim de lucre. Per la seva banda, el Govern abonarà a la Fundació Privada Armor l’import de 40.000 anuals com a contraprestació per a la cessió de l’ús de l’edifici.



El conveni entrarà en vigor en la data en què es produeixi l’acte solemne de lliurament de la possessió de l’edifici i tindrà una durada de 5 anys renovables. El ministre ha celebrat la posada en marxa de recursos encaminats a pal·liar la manca d’habitatges a Andorra. Espot també ha destacat que la contraprestació econòmica pactada està" molt per sota del preu de mercat". El ministre ha volgut transmetre, en nom propi i en nom del Govern, un agraïment especial i posar de relleu la generositat demostrada per la família Aristot Mora. Els representants de la Fundació Privada Armor, Jordi i Daniel Aristot Borras, també han expressat la seva satisfacció pel conveni signa, que es tracta del projecte social més important de la Fundació Armor fins a l’actualitat.