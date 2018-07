Insten el segrest d'un llibre per difamar famílies andorranes

Famílies d’Andorra se senten difamades pel relat d’un llibre sobre pastors del país que mataven jueus que fugien dels alemanys

Actualitzada 12/07/2018 a les 13:32

Ricard Poy Andorra la Vella

Un bufet d’advocats de Barcelona i d’altres de Londres i Irlanda han començat les accions legals per instar el segrest dels exemplars del llibre El andorrano, escrit pel periodista d’Almeria Joaquín Abad i que fa setmanes que es pot adquirir en llibreries espanyoles i del país. Abad és l’exdirector de l’extint diari espanyol El Caso. El segrest dels exemplars s’insta perquè algunes famílies andorranes, segons ha publicat la web literària espanyola Todoliteratura, consideren que se’ls està injuriant perquè el text està escrit de forma que se’ls pugui identificar amb alguns dels protagonistes. El llibre ja va per la segona edició i a la portada ja explica la trama “de com un pastor d’Almeria es converteix en l’home més ric d’Andor­ra guiant per la frontera jueus que fugien dels nazis i els abandonava al Pirineu lligats amb filferro”.

En el llibre s’explica que bona part de les grans fortunes andor­ranes tenen l’origen en l’assassinat i el robatori dels jueus que intentaven passar per les munta­nyes cap a Espanya durant la Segona Guerra Mundial. A la introducció, Joaquín Abad fins i tot cita el primer director d’El Caso el 1952 respecte al fet que “totes les grans fortunes acostumen a tenir un origen delictiu o criminal”. Alguns dels cognoms que surten a la novel·la són clarament identificables amb famílies andorranes conegudes, des del món de la joieria fins a la banca, passant pels hotels, els concessionaris o d’altres. Els noms de pila dels deu pastors no coincideixen amb personatges històrics, però sí els cognoms, als quals es descriu com persones que havien passat de pastors de ramats a pròspers home de negocis gràcies a les fortunes que van acumular en el període que abraça des de 1936 fins al 1945. La majoria dels cognoms citats no hi ha constància històrica que tinguessin cap vinculació amb els passadors de jueus.

El text escrit pel periodista d’Almeria està sustentat teòricament per les investigacions que va fer respecte als successos amb el pas dels jueus per les muntanyes acompanyats de guies andorrans. El llibre ve a explicar un sistema de passadors sense escrúpols que s’oferien per acompanyar els jueus en la travessia muntanyenca i que quan veien que el fugitiu tenia diners o joies o bé el llançaven al buit o bé el despullaven, li treien les sabates i li lligaven les mans amb filferro perquè morís congelat. Ho relata respecte a homes, dones i nens que quedaven sepultats sota la neu. Insinua que quan van sortir alguns d’aquests cadàvers hi va haver un pacte de silenci nacional per tapar l’afer.

L’acusació del llibre, disfressada en forma novel·lada, va més enllà per fixar que aquells passadors es convertirien posteriorment en banquers, propietaris de centres comercials, hotelers o propietaris de concessionaris de cotxes, entre d’altres. Aquesta vinculació tan directa és la que ha provocat que algunes famílies se sentin assenyalades i que considerin que és una difamació sense cap tipus de prova que ha de comportar la retirada del llibre. El text, segons les anàlisis literàries, pretén ser un relat fictici basat en fets reals.

La novel·la és un relat sobre un pastor d’Almeria, anomenat Antonio Lao, que en començar la guerra civil ha de fugir d’Espanya perquè apunyala un milicià, que estava fent d’alcalde, després que violés la seva neboda. Arriba a Andorra i s’uneix als pastors que es guanyen la vida passant cap a Espanya jueus que fugen dels nazis. El robatori als jueus, i la seva mort, permeten a Lao convertir-se en l’home més ric d’Andorra com a propietari dels principals concessionaris de vehicles alemanys, hotels i centres comercials. Altres personatges, per exemple, passen de prestadors a banquers.

La trama es complementa amb la història dels hereus d’una família de joiers de París en els anys vuitanta. Contracten un periodista d’Almeria per trobar el rastre dels seus avantpassat morts. Aquest periodista havia publicat amb anterioritat l’aparició de mòmies als Pirineus que, en estar congelades, poden ser identificades amb la prova d’ADN.



PERFIL

Joaquín Abad, Periodista i escriptor

‘El Caso’ i llibres molt polèmics

Joaquín Abad té una llarga trajectòria periodística amb els inicis al diari franquista El Alcázar, passant per la direcció de La Crónica de Almería i com a càr­rec més conegut va dirigir el setmanari de successos El Caso. És l’actual president de l’Associació Espanyola de Mitjans Digitals i ha escrit força llibres relacionats amb personatge públics. Recentment va presentar Descubriendo a Carrillo i Descubriendo a Juan Asensio. Aquest últim tracta sobre un narcotraficant d’Almeria que va ser assassinat. Els seus llibres han estat envoltats de polèmica, especialment el que va dedicar a l’antic rei Joan Carles I, en què parlava d’aspectes foscos.

