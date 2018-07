Expulsat 10 anys un delinqüent reincident

Al full d’antecedents hi consten agressió sexual, robatori i, el darrer, l’intent d’assassinat ara fa un any d’un home

Ni presumpció d’innocència, ni arrelament. La justícia resol que l’expulsió d’un jove resident de prop de 20 anys està plenament justificada pel seu perfil delictiu. El juny de l’any passat era detingut per intent d’assassinat. Abans havia estat arrestat per agressió sexual, per conduir begut i per robatori.

L’agost del 2017, dos mesos després de ser detingut per colpejar i apunyalar un home, el Govern emetia una ordre d’expulsió del país per a l’acusat, d’origen dominicà. Abans d’aquests fets ja li havia fet un advertiment pels seus problemes amb la justícia. L’afectat va portar l’ordre governamental a la Batllia, que va