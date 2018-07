Els operadors que van perdre consideren que l’anàlisi de les puntuacions mostra que s’afavoria la candidatura de Jocs SA

L’anàlisi de les puntuacions del concurs per a l’adjudicació del casino ha deixat descontentes les vuit candidatures que van quedar derrotades: Barrière, Cierco-Partouche, Bomosa, Cirsa, Grup Reinau, Mercury, PVG Casinos i Genting Grup. Els aspirants consideren que hi ha tota una sèrie de valoracions, segons fonts dels diversos operadors, que no tenen cap sentit si no és afavorir la candidatura de Jocs SA. La sensació que tenen la major part dels aspirants, segons afirmen les mateixes fonts, és que tot estava preparat perquè fos Jocs SA qui s’emportés el concurs i les puntuacions s’han anat adaptant perquè sortís el resultat