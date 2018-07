El sector immobiliari de l’Alt Urgell apunta que dos de cada deu arrendaments es destinen a treballadors del país

El sector immobiliari de l’Alt Urgell preveu una crescuda del volum de llogaters provinents del país per l’increment del preu de l’habitatge al Principat. Avui en dia de cada deu arrendaments dos són per a famílies que treballen a Andorra. I és que els càlculs de diferents immobiliàries andor­ranes consultades situen l’augment en un 20% de mitjana, tenint en compte que la pujada seria de més d’un 25% a les par­ròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Si bé la diversitat del preu és molt gran segons la zona o la par­ròquia on estigui situat l’habitatge, el preu mitjà del lloguer

(09/07/18 07:51)