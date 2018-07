Demanen tres mesos d'arrest per al causant d'un accident a Arinsal

L’home hauria xocat en una rotonda perquè circulava al doble de la velocitat permesa

La fiscalia demana tres mesos d’arrest per al motorista que hauria causat un sinistre a la rotonda d’Arinsal. Els fets es van produir l’abril del 2015 quan l’acusat hauria accedit a la rotonda a una velocitat aproximada de 70 qui­lòmetres per hora, quan la velocitat permesa és de 40, provocant un xoc amb el vehicle que s’estava incorporant. Fruit de l’accident els dos conductors van resultar ferits, tot i que l’acusat es va emportar la pitjor part, ja que va estar més d’un any de baixa a causa de múltiples fractures.

Durant el judici, tant la fiscalia com la defensa van