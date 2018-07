Toni Martí afirma que DA ha de dedicar-se a governar i evitar els debats electoralistes

Actualitzada 07/07/2018 a les 06:39

Carlos Gallardo Encamp

El cap de Govern, Toni Martí, va felicitar ahir el líder del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, pel resultat obtingut a la darrera enquesta política, si bé va destacar “l’empat tècnic” entre Demòcrates per Andorra (DA) i el PS. Martí, tal com van fer recentment els ministres Jordi Cinca i Xavier Espot, va posar l’accent en el fet que l’executiu de DA ha d’estar centrat i dedicar-se a governar i evitar així els debats electoralistes. “Hi ha molts projectes de llei i encara hi ha la possibilitat que entrin d’altres”, va asserir, i va afegir que encara “queda molta feina per fer, queda legislatura”. El cap de Govern va recordar que “passat el dia de Meritxell” fixarà la data de les eleccions, i va afirmar que “ni al Govern ni al partit” no hi ha “cap classe de preocupació” respecte a l’elecció del candidat de DA per als comicis.

Un fet que, va reconèixer, podria haver perjudicat la seva formació en els resultats de l’enquesta política del Centre de Recerca Sociològica (CRES). En aquest sentit, Toni Martí va assenyalar que la seva voluntat és trobar “un candidat de consens” que defensi la gestió de Govern, de DA al Consell General i als diferents comuns del Principat.

El cap de l’executiu va voler posar en relleu la bona valoració de tots els representants de DA al sondeig del CRES i va apuntar que a les files de Demòcrates per Andorra hi ha “molts polítics de futur”.