El nou consell d’administració ho va votar en una sessió extraordinària

El nou consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va reelegir Jean Michel Rascagneres com a president ahir en una sessió extraordinària. “Estic molt agraït per la confiança que m’han manifestat els quatre nous representants”, va valorar Rascagneres. Segons el president, les noves incorporacions podran aportar idees per afrontar els reptes de l’entitat, “la tasca del consell no s’atura mai, ara cal participar en la reforma sanitària i de la CASS”, i va afegir que tenen el “deure” de millorar el servei per als assegurats. El consell queda constituït de la següent manera: com a representants de