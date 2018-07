Sancions per entrar amb les mascotes en parcel·les agràries

Actualitzada 06/07/2018 a les 07:16

Redacció / Agències Andorra la Vella

L’executiu va presentar ahir els panells informatius que els propietaris de parcel·les d’ús agrari poder demanar al departament d’Agricultura per evitar l’accés de gossos o altres mascotes. En els panells s’indica que aquesta actitud pot ser castigada amb una sanció econòmica d’entre 60 i 300 euros, sobre la base de la Llei de tinença i protecció d’animals. El director del departament, Landry Riba, va manifestar que “sovint entre l’herba que es recull per alimentar el bestiar hi ha pals, joguines dels gossos o pilotes”.

D’altra banda, també es va presentar el fulletó Turisme i bestiar a la muntanya, amb les recomanacions principals que han de seguir els excursionistes i usuaris de la muntanya per sensibilitzar-los d’un comportament òptim davant els animals que pasturen durant l’estiu a les pastures comunes, i evitar possibles perills per a ells mateixos o bé per a les seves mascotes. Landry Riba va explicar que el turisme de muntanya és totalment compatible amb la ramaderia, si es respecta l’entorn i la resta d’usuaris.



Les recomanacions

En aquest sentit, Riba va explicar que s’han d’evitar les actituds imprudents derivades del desconeixement de les reaccions que poden tenir els animals davant de certs comportaments. En el fulletó també es fa incís en el comportament que cal tenir amb els gossos pastors, que segons va recordar Landry Riba estan educats per cuidar el ramat i poden actuar davant qualsevol actitud que puguin interpretar com una amenaça per als animals.

Entre els trets més destacats, el departament d’Agricultura també recomana evitar sortir dels camins marcats, així com deixar les portes que es troben als camins tal com s’han trobat. En cas d’anar amb vehicle i trobar-se bestiar bloquejant la carretera, es desaconsella utilitzar el clàxon per fer-lo sortir, ja que podria provocar un accident. Es recomana esperar que els animals es moguin sols i es desbloquegi la via.

L’edició d’aquest manual de convivència a la muntanya ha comptat amb la col·laboració de totes les corporacions del país, així com de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra.