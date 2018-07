Les dades d’Estadística preveuen un creixement del 3,7% d’aquest indicador macroeconòmic el 2018, la millor xifra des del 2007

Les previsió de l’augment del producte interior brut (PIB) d’Andor­ra per al 2018 és d’un 3,7%, segons les dades que ahir va fer públiques el departament d’Estadística del Govern. Una xifra que significa una millora important respecte del percentatge del 2% que va preveure l’executiu per enguany i que confirmaria el creixement econòmic dels dar­rers anys. De fet, des d’Estadística van destacar que el primer trimestre d’aquest any, amb una pujada del PIB nominal del 2,8%, ha presentat la variació més positiva dels darrers deu anys.

Segons van apuntar, es pot observar una dinàmica diferenciada entre els principals sectors econòmics, si