S'externalitzen els serveis d'atenció telefònica de la centraleta del Govern

Actualitzada 05/07/2018 a les 06:53

El Govern va fer pública ahir l’adjudicació definitiva del concurs nacional per fer efectiva l’externalització dels serveis d’atenció de la centraleta de l’executiu. Andorrana de Serveis d’Atenció al Client SA és l’empresa adjudicatària d’aquest servei, segons l’edicte del BOPA. En l’edicte hi apareix la relació de preus establerts que dependran del nombre de trucades rebudes i que poden arribar als 1.700 euros si no se superen les 2.000 trucades o als 5.200 euros fins a les 10.000 trucades. Fora de la franja horària establerta, el preu per trucada és d’1,03 euros fins a 2.000 trucades i de 0,89 euros fins a les 10.000 comunicacions mensuals. El termini d’execució entrarà en vigor des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre del 2018. En aquest moment es podrà renovar amb l’acord previ del Govern, per períodes anuals fins al màxim d’anys segons el que estableix la Llei de contractació.