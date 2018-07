Multes de fins a 300 euros per accedir a una propietat d'ús agrari amb mascotes

El departament d'Agricultura ha presentat el fulletó "Turisme i bestiar a la muntanya" per sensibilitzar els usuaris davant de ramats de bestiar

Redacció Andorra la Vella

El director del departament d'Agricultura, Landry Riba, ha anunciat avui que els propietaris de gossos o altres mascotes que accedeixin a parcel·les d'ús agrari rebran una sanció econòmica d'entre 60 i 300 euros, d'acord amb la Llei de tinença i protecció d'animals. Ho ha explicat avui durant la presentació del fulletó "Turisme i bestiar a la muntanya", on s'especifiquen les principals recomanacions que han de seguir els excursionistes i usuaris de la muntanya per sensibilitzar-los d'un comportament òptim davant els animals que pasturen a l'estiu a les pastures comunes per tal d'evitar possibles perills tant per a ells mateixos com per a les seves mascotes. Un manual que recorda que la ramaderia és una activitat tradicional del país, que contribueix a la conservació del paisatge, les pastures, les muntanyes, i per tant, a prevenir els incendis forestals.

L’edició d’aquest manual ha comptat amb la col·laboració dels set comuns del país, i de l’Associació de pagesos i ramaders d’Andorra. El fulletó estarà a tots els refugis de muntanya d’Andorra i als punts d’informació turística del Principat.