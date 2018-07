El Govern atorga 168.000 euros a la cooperació internacional

Els projectes van des d’escoles al Nepal fins a programes infantils al PerúEls projectes van des d’escoles al Nepal fins a programes infantils al Perú

El ministeri d’Afers Exteriors va fer pública ahir la subvenció per a projectes de cooperació internacional d’ONG andorranes per a l’exercici del 2018. Enguany, segons van informar des de l’executiu, l’assignació arriba fins als 168.716,64 euros. Una partida que es reparteix entre les sis propostes que enguany es van presentar i que la comissió tècnica d’Afers Exteriors va avaluar de forma positiva. Les dues entitats que reben més subvencions són Cooperand per Llatinoamèrica, que disposa de 40.000 euros per al projecte Proconca a Bolívia, i Muntanyencs per l’Himàlaia, que també rep 40.000 euros per a la construcció d’un edifici d’estudi