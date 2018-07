Acord perquè els presos treballin en prevenció de riscos naturals

Afers Socials i l’empresa Desplom signen un conveni per facilitar la reinserció dels interns

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va signar ahir un conveni amb el director general de l’empresa Desplom, Ciro Rafael Leguizamón, per donar feina als interns del centre penitenciari de la Comella i facilitar-ne així la reinserció. Amb aquest acord, que té una durada d’un any, l’empresa especialitzada en la construcció d’infraestructures per prevenir riscos naturals a la muntanya, com ara despreniments de neu o de blocs rocosos, es compromet a formar els interns que així ho desitgin i a incorporar a la plantilla els més preparats.

Leguizamón va destacar que actualment “hi ha molta feina a la