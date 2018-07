Govern atorga 168 mil euros a sis projectes de cooperació internacional andorrans

Les entitats beneficiaries són Infants del món, Aigua de Coco, Càritas Andorrana, Muntanyencs per l'Himàlaia, Fundació Ibo Àfrica i Cooperand per Llatinoamèrica

Actualitzada 03/07/2018 a les 13:52

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Afers Exteriors ha fet públiques les subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament d'entitats andorranes per l'exercici 2018. Sis dels vuit projectes presentats inicialment, seran beneficiaris d'un total de 168.716,64 euros. Els dos projectes desestimats han estat rebutjats "per no complir amb els criteris establerts al Pla rector de la cooperació al desenvolupament, i l'altre projecte s'ha retirat per no aportar la informació complementaria sol·licitada", segons un comunicat. Les entitats beneficiàries són Infants del món, amb un projecte pels infants del Perú, que ha rebut 20.014,05 euros; Aigua de Coco per un projecte educatiu a Cambodja, amb una subvenció de 15.292,73 euros; Càritas Andorrana amb el projecte 'Independencia Avanza' a Bolívia, que ha rebut 25.658,96 euros; Muntanyencs per l'Himàlaia rep 40.000 euros per construir una escola al Nepal; Fundació Ibo Àfrica rep 27.750,90 euros per un projecte per erradicar la violència envers les dones i nenes a Moçambic; i Cooperand per Llatinoamèrica amb el projecte 'Proconca' a Bolívia rep 40.000 euros. Les entitats hauran de presentar al Govern una declaració d'inici de projecte, un informe parcial de seguiment al cap de 6 mesos d'iniciar el projecte, i un informe final al cap d'un any, un cop finalitzat aquest.