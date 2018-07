El sondeig del CRES destaca que només un terç de l’electorat té decidit per quin partit votarà

El Partit Socialdemòcrata (PS) seria el partit més votat si ara se celebressin eleccions generals. La formació liderada per Pere López passaria per davant del partit que ocupa actualment l’executiu, Demòcrates per Andorra (DA), i de Liberals d’Andorra (L’A), que cauria al tercer lloc. Així ho reflecteix l’enquesta d’opinió política del primer semestre del 2018 feta pública ahir pel Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES). El director del CRES, Joan Micó, va explicar que un 11,7% dels ciutadans amb dret a participar als comicis triaria els socialdemòcrates, mentre que un 11% dels electors es decantaria per DA. Els liberals