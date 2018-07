La majoria dels electors votaria al PS

L'enquesta del CRES mostra que el Partit Socialdemòcrata rebria el suport de l'11,7% dels votants i Demòcrates per Andorra obtindria l'11%

El Partit Socialdemòcrata guanyaria les eleccions, segons les dades de l’enquesta del Centre de Recerca Sociològica (CRES), feta entre el 4 i el 21 de juny. En intenció de vot, el Partit Socialdemòcrata (PS) superaria per primer cop Demòcrates per Andorra (DA), però amb molt poc marge, un 11,7% enfront l'11% de DA, mentre que Liberals d'Andorra (L'A) quedaria en tercera posició passant del 8,4 al 7,1%, seguit de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), que obtindria un 2,5%.

L'enquesta reflecteix que un 43,5% dels enquestats no tenen decidit el vot, i que els votants de DA són els que més indecisos estan (42,5%) seguits dels de L'A (35%).

L'enquesta també pregunta per la valoració que fan els ciutadans dels líders polítics. Els enquestats de nacionalitat andorrana col·loquen a Toni Martí en la primera posició amb un 26,5%, seguit a molta distància per Jaume Bartumeu i Pere López. La quarta posició és pel ministre Xavier Espot, seguit de Jordi Cinca. Sobre les puntuacions de cada líder dels principals partits, és Pere López qui obté la millor nota, amb un 5,77, seguit de Toni Martí amb un 5,31.

Pel que fa a la ideologia, la majoria es consideren de centre esquerra (20,8%) i el 19,7% diu ser d'esquerra.

