Els bombers participen en un nou calendari solidari Els bombers participen en un nou calendari solidari BOMBERS

Actualitzada 02/07/2018 a les 07:04

El cos de bombers ha presentat algunes de les imatges que sortiran al calendari solidari que realitzen cada any en col·laboració amb els bombers de Barcelona i que servirà per recaptar fons per a l’hospital Sant Joan de Déu. Les instantànies han estat fetes per Lluís Calsina i en elles s’hi pot veure diversos membres del cos fent tasques diàries amb tres infants.